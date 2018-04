Guincho demora e motorista escapa só com a multa

Depois de quatro anos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) voltou a guinchar anteontem veículos estacionados em local proibido na capital paulista. Mas o contrato firmado com a Prefeitura prevê que as empresas responsáveis pelos guinchos devem concluir o serviço em até dez minutos. Ontem, se o prazo fosse cumprido à risca, pelo menos seis motoristas não teriam escapado. No primeiro dia de operação, 29 veículos e 1 moto foram retirados das ruas - 70% deles foram recolhidos pela Polícia Militar, por causa de documentação irregular. Segundo a CET, o carro será liberado sempre que o motorista chegar antes do guinchamento - mesmo que o veículo já esteja na carroceria. Segundo a companhia, a remuneração da empresa não é feita por quantidade de carros guinchados. A reportagem acompanhou a operação de um dos dez guinchos a serviço da CET ontem pela manhã e, em todos os casos, os condutores chegaram depois dos dez minutos, mas antes do fim do serviço. O empresário Edilson Miguel, de 32 anos, escapou por pouco. Seu carro, estacionado em local proibido na Rua Bela Cintra, estava prestes a ser içado quando ele apontou na esquina e viu o guincho da CET. Chegou pedindo desculpas aos marronzinhos e dizendo que não tinha visto a sinalização. Da multa de R$ 127 e dos 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não escapou, mas se livrou do transtorno de ter o carro levado para um pátio. O motorista foi avisado por um amigo. Como estava atendendo um cliente e tinha de continuar no local, levou o veículo para um estacionamento. "Paro aqui há dois anos e nunca aconteceu nada", disse o empresário, a cem metros do prédio da CET na Bela Cintra. Assim que o carro do empresário foi devolvido, os guincheiros reiniciaram a operação em outro veículo também irregular. O serviço já durava mais de meia hora quando a contabilista Maria Helena, de 38 anos, chegou. O alarme do carro já havia disparado três vezes. Foi ela se dar conta do que estava acontecendo e começar a chorar. "Minha carteira não tem nenhum ponto. Estava com pressa e não vi a placa." Em seguida, o mesmo guincho foi acionado para remover dois veículos na região do Parque D. Pedro. Os donos também conseguiram chegar a tempo de retirar os carros. LEI SECA Cinco dos 15 guinchos da CET serão usados em operações de rotina da PM, incluindo as blitze da lei seca. A cessão faz parte de convênio firmado entre o Município e o Estado em agosto do ano passado. "O guincho é uma ferramenta essencial porque, às vezes, a gente libera um veículo irregular por falta de meio (de remoção)", diz o major Ricardo Barros, comandante do 34º Batalhão. PASSO A PASSO Como retirar o veículo do pátio do Detran, caso ele seja guinchado: Quite todas as pendências do carro, como multas ou licenciamento atrasado, se for o caso Procure o guichês da CET no prédio do Detran Pague: de R$ 53,20 a R$ 127,69 de multa; R$ 353,80 da taxa do guincho; e R$27,70 por cada dia que o carro ficar no pátio BLITZ GCM faz deficiente comer pastel em pé