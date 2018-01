Guindaste cai em prédio em Nova York e mata pelo menos 2 Um guindaste de construção caiu em um prédio residencial em Manhattan neste sábado, matando pelo menos duas pessoas e ferindo várias outras, informou o departamento de bombeiros de Nova York. Greta Welkhammer, testemunha que estava passando de bicicleta pelo local do incidente, afirmou à emissora local de TV NY1 que olhou para cima e viu o guindaste "literalmente se partindo ao meio". "Eu vi o guindaste caindo, se dividindo na metade", disse ela, acrescentando que viu o prédio atingido "caindo como um castelo de cartas". "Todo mundo correu, foi devastador", disse ela. Um fotógrafo da Reuters presente no local disse que o guindaste bateu totalmente contra um prédio de vários andares e que carros na rua foram atingidos por escombros. Um porta-voz do departamento dos bombeiros disse que duas pessoas morreram e que uma terceira está em estado crítico no hospital. Outras pessoas foram feridas e uma operação de resgate continua no local. O edifício era um pequeno prédio que estava entre duas estruturas maiores na rua 50, em Midtown Manhattan, entre a primeira e segunda avenidas.