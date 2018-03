Gurgel reage à medida da Polícia Federal

O procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Roberto Gurgel, enviou ontem recomendação a todos os procuradores sobre a responsabilidade pelo controle externo da polícia. A medida é reação à resolução 1/10 do Conselho Superior da PF, que reduz a atuação da procuradoria na corporação. Gurgel assinala que devem ser responsabilizados criminalmente e por improbidade servidor que impedir e dificultar o controle externo ou desatender requisições de diligências.