Gurgel reclama de atraso em investigação da PF O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, reclamou ontem da demora da Polícia Federal para executar diligências que deveriam apurar o chamado mensalão do DEM. O esquema de desvio de recursos públicos levou à prisão e renúncia do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda.