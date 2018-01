Guto Lacaz cria Muro das Lamentações Hoje é a última chance para o paulistano deixar qualquer tipo de reclamação e descontentamento registrado no Muro das Lamentações, criado pelo artista Guto Lacaz, na parte externa do Centro Cultural Judaico. A obra faz parte do Ciclo Multicultural, que inclui várias atividades artísticas. Rua Oscar Freire, 2.500, tel. 3065-4333.