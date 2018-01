Há 1 ano, pais de soterrados foram avisados do risco Os pais dos meninos Jean Carlos, de 3 anos, e Jonas Josué, de 8, que morreram soterrados em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tinham sido avisados pela Prefeitura de que a casa onde viviam corria o risco de desabar. A notificação aconteceu em agosto do ano passado. Quando técnicos da Prefeitura chegaram para retirar a família, a mãe se trancou no imóvel com os quatro filhos e passou dois dias sem sair de casa. Na época, três casas vizinhas foram derrubadas. Ontem, os meninos foram enterrados.