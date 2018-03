Há semelhanças no acidente com A330 da Qantas em 2008

Especialistas em aviação vêm estipulando paralelos entre o desaparecimento do voo AF 447 no Oceano Atlântico e o acidente com o voo QF72, da australiana Qantas, que deixou 40 pessoas feridas. Em outubro de 2008, um Airbus A330-300 da companhia foi forçado a realizar uma aterrissagem de emergência depois que o aparelho perdeu bruscamente 2 mil metros de altitude. Conheça detalhes do avião e de sua rota A provável relação também é investigada pela equipe de advogados da Stewarts Law, com sede em Londres, que representa 30 famílias de pessoas que ficaram feridas no incidente da Qantas. A Airbus nega qualquer relação. Atualmente, existem mais de 300 jatos A330-300 em operação no mundo. A investigação posteriormente realizada pelo Escritório Australiano de Segurança do Transporte (ATSB) indicou que uma pane na Air Data Inertial Reference Unit (Adiru) causou informações erradas sobre a altitude do aparelho, levando à ativação dos sistemas de segurança automáticos do Airbus. INSTRUÇÕES Foi essa falha no aparelho da Qantas que levou a Agência Europeia de Segurança Aérea (Easa) a publicar, em fevereiro deste ano, uma Emergency Airworthiness Directive, um documento com instruções aos pilotos sobre a conduta em caso de pane da Adiru. Um mês antes do comunicado da Easa, em janeiro de 2009 a Airbus enviou às companhias aéreas que têm seus aviões um documento de três páginas no qual explicou tecnicamente como identificar quando a Adiru trava. A falha da Adiru foi indicada às 23h12min em uma das mensagens automáticas enviadas pelo voo AF447, antes de sua queda. A Airbus, no entanto, informou ontem que o Adiru do avião operado pela Qantas era de fabricante diverso do que equipava o A330 da Air France, o que diminuiria a possibilidade de o equipamento apresentar o mesmo defeito observado na Austrália.