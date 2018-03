Há um século 1907

O sr. Charles Wiener, que actualmente se acha no Paraná, recebeu magnífica impressão da visita feita às propriedades dos colonos italianos e polacos, tendo verificado o bem-estar, o conforto e a fartura que nellas reinam. Appareceram alguns casos de peste bubônica em S. João da Barra, Estado do Rio. O governo fluminense fez seguir para aquella cidade grande quantidade de desinfectantes, soro e vaccina anti-pestosa. (Tatuhy) A câmara municipal vae mandar proceder a importantes serviços no sentido de tornar um facto real o embellezamento desta cidade.