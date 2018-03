Habeas corpus de goleiro Bruno será julgado na próxima semana

SÃO PAULO - O julgamento do habeas corpus do goleiro Bruno Fernandes, acusado de envolvimento na morte de sua ex-namorada, Eliza Samudio, foi adiado para a próxima semana. Nesta quarta-feira, 6, o relator do processo fez um pedido de vista após ouvir as informações apresentadas pelo advogado do goleiro em sua sustentação oral.

O caso será analisado ao longo dos próximos dias e a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se reúne novamente na quarta-feira, 13, para decidir se concederá ou não o habeas corpus.