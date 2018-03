''''Hackers do bem'''' perdem horas tirando fotos do ar Capitão Henry Schuster Troski é um internauta sem nome, sem idade e sem profissão. Prefere manter tudo isso sob anonimato - afinal, não está no Orkut e no MSN para conhecer pessoas e conversar com amigos, mas sim para caçar pedófilos. Ele e outras centenas de internautas perdem horas por dia para fazer o papel que deveria caber ao próprio Orkut e às autoridades, procurando páginas de pedofilia e agindo como hackers para tirar as fotos do ar. "Não há ação da Polícia Federal nem de ninguém, nós temos que fazer todo o trabalho", diz ele, uma espécie de justiceiro virtual. "Recebo cerca de 50 denúncias por dia, mas ninguém ajuda. Todo dia vejo muitos amigos desistindo de fazer esse trabalho. Já tivemos casos de conseguir até o nome real e o endereço de pedófilos, mas a polícia não fez absolutamente nada." O estudante de engenharia F.M. também se esconde atrás de um apelido para denunciar pedófilos na rede. Sempre adotando nomes de mulher, ele convida seus alvos para conversas e mostra supostas fotos de pedofilia. Essas fotos na verdade são um vírus que invade o computador do pedófilo e descobre suas informações pessoais. "Faço isso porque tenho nojo desse tipo de pessoa", diz. "Uma prima minha já teve fotos dela postadas em sites de pedófilos. O problema é que a cada dia o número de denúncias aumenta e quem deveria coibir essas ações parece fechar os olhos." A empresa americana Google Inc., que controla o Orkut, promete agora ajudar nesse trabalho. Uma parceria feita com os procuradores-gerais de Justiça de todo o País vai colocar à disposição do Ministério Público uma ferramenta exclusiva para vasculhar o Orkut e até retirar páginas do ar, sem a necessidade de determinação judicial. A parceria deve estar funcionando plenamente até o fim do ano. Uma equipe bilíngüe na matriz da Google, na Califórnia, Estados Unidos, promete levar no máximo 24 horas para responder aos promotores e decidir sobre a exclusão de comentários ou de comunidades consideradas ofensivas. No lugar da página deletada, será colocado um aviso com o símbolo da Polícia Federal. A Google também promete guardar as informações dos IPs dos usuários (códigos que registram os acessos) por dois anos - e não por seis meses, como ocorre atualmente. "Há quase dois anos estamos nessa batalha para aumentar a segurança no Orkut, sem resultados práticos", diz Thiago Tavares, presidente da SaferNet. "É preciso tratar os criminosos do Orkut com a mesma legislação com que se julga os criminosos do mundo real. Sem isso, os pedófilos continuarão atuando sem medo."