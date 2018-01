Hackers invadem site do PT e acusam "sete pragas" de Lula O site do PT na Internet foi invadido por hackers no início da tarde desta quarta-feira. Por volta das 13h, um grupo, que se autodenomina "Bios Team", postou uma mensagem na página fazendo uma série de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto, acompanhado de uma imagem da estrela do PT em chamas e com a inscrição "chega dessa porra", os hackers afirmam que Lula é "praticamente uma maldição, que vem acompanhada por "sete pragas": as CPI dos Correios, Bingos, Compra de Votos, Sanguessugas, mensalão crises na agricultura e nas indústrias metalúrgicas. No final da mensagem, aparecia ainda a inscrição "Voto 45", em uma referência ao número do PSDB para as eleições. Pouco tempo após a invasão, o PT tirou a página do ar.