Haddad diz ser favorável a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta terça-feira, 9, ser favorável a uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para dar tratamento mais duro a menores de 18 anos que cometerem crimes considerados graves. Ele rejeita, no entanto, a ideia de que menores de idade sejam colocados junto a adultos nas penitenciárias.

“É dar tratamento mais duro, mas em local apropriado para sua ressocialização. O conceito me parece o mais adequado, efetivamente não usar o sistema carcerário”, afirmou o petista.

Para Haddad, a discussão não deve “misturar estações, colocando crianças em meio a adultos com alto grau de periculosidade”. “O ideal é tratar o adolescente infrator que cometeu crime grave de forma grave, mas não no sistema carcerário”, reforçou. Ele preferiu não estimar o tempo que o menor deve permanecer na Fundação Casa nos casos de crimes considerados graves.