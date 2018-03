Hargreaves nega ter representado Itamar no comitê de Alckmin O ex-ministro Henrique Hargreaves afirmou nesta quarta-feira que, diferentemente do que foi divulgado, não estava representando o ex-presidente Itamar Franco, hoje de manhã, quando compareceu à inauguração do comitê de campanha do candidato presidencial da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin. Hargreaves, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Itamar, disse que esteve no comitê na condição de chefe do Escritório de Representação do governo de Minas Gerais em Brasília: "Claro, eu estava lá, e os repórteres e os tucanos vieram falar comigo pensando que fosse isso, que eu estivesse representando Itamar, fizeram uma ilação. Mas eu estava lá por ser o representante do governo de Minas Gerais em Brasília". Sobre o movimento de aproximação entre Itamar e Alckmin, Hargreaves confirmou que os dois já conversaram, por telefone, e devem "arrematar as coisas" em encontro pessoal. "Eu não fui lá representando Itamar", concluiu o ex-ministro.