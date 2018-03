Havaianas em versão interativa no 2.º piso A Havaianas substituiu seu tradicional lounge por uma instalação interativa no 2.º piso da Bienal. Para construir a obra foram usados 600 pares de sandálias. O resultado são Havaianas gigantes, numa parede branca de 65 m², que fica colorida de acordo com as projeções escolhidas. Os desenhos que colorem o painel variam segundo o gosto do visitante que, de uma mesa de vidro, vai "pintando" o branco.