Havia 2 passageiros suspeitos no voo AF 447, diz site francês

Segundo a página na Internet do semanário francês, trata-se de nomes "correspondentes a pessoas conhecidas por sua ligação com o terrorismo islâmico".

Um porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas francesas, ao ser perguntado pela Reuters sobre o fato, disse não poder confirmar essa informação.

As autoridades francesas afirmaram diversas vezes que a hipótese de um atentado contra o voo da Air France 447 do Rio de Janeiro a Paris não estava totalmente descartada, mesmo sendo pouco provável.

Oficiais franceses ressaltaram, no entanto, que nenhuma reivindicação foi registrada.

O Airbus A330 decolou do Rio com 228 pessoas a bordo na noite do dia 31 de maio e caiu no oceano Atlântico. Até agora equipes de buscas do Brasil, com ajuda da França, recuperaram 41 corpos do mar, além de destroços do avião.

As causas da tragédia permanecem sem respostas.

(Por Gérard Bon)