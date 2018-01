Helicóptero cai em Parque Nacional do Iguaçu, no PR

CURITIBA - Um helicóptero da empresa Helisul, responsável por fazer passeios aéreos sobre as cataratas e o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, caiu no final da manhã desta terça-feira, 25, e deixou o piloto e mais três pessoas feridas. O acidente aconteceu segundos após a decolagem e no momento da queda ela já estava a cinco metros de altura.

Entre os feridos estão Giovani Pietri, 55 anos e Flávia Pietri, 29, com lesões nos braços. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal e foram liberados após os exames. Já o piloto Daniel Biesos e Marcelo Marques Giffone foram levados para o Hospital Costa Cavalcanti e apesar dos ferimentos não corriam risco de morte.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave apresentou uma pane tão logo começou a decolagem. Um grupo de técnicos da Aeronáutica deve iniciar ainda nesta semana a perícia na aeronave, que ficou muito danificada após a queda, que vai apontar as causas do acidente.