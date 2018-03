Helicóptero com 7 a bordo pega fogo na Pampulha Um helicóptero com sete pessoas a bordo pegou fogo na manhã de ontem no Aeroporto de Pampulha, Belo Horizonte (MG). As chamas começaram quando o piloto ligou o motor. Os ocupantes conseguiram abandonar a aeronave. Ninguém se feriu. Os bombeiros controlaram o incêndio. Em Recife (PE), um jato MK28 da OceanAir teve de retornar duas vezes para o Aeroporto dos Guararapes. O avião, que ia para Petrolina, teve problemas no trem de pouso, segundo informação extra-oficial.