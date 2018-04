Helicóptero da polícia cai após a decolagem Um helicóptero caiu logo após a decolagem, no início da noite de ontem, na Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 18 horas, a área da queda do helicóptero estava vazia e os dois pilotos que se encontravam a bordo ficaram feridos sem gravidade. Eles foram encaminhados ao Hospital de Base. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, que será investigado pela Polícia Civil.