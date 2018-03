Helicóptero de resgate sofre acidente em Nova Friburgo

NOVA FRIBURGO - Por volta do meio-dia desta quinta-feira, 20, um helicóptero Esquilo, do Exército, sofreu um acidente em Nova Friburgo, na Região Serrana. A aeronave caiu caiu quando ia pousar no bairro de Campo do Coelho, onde participava de operações de resgate e ajuda às vítimas da chuva na cidade.

Além de três tripulantes, estavam no helicóptero o chefe da Cruz Vermelha em Teresópolis, Herculano Abraão, e Ricardo Raposo, ouvidor da prefeitura da mesma cidade. Todos passam bem. A queda foi provocada por uma rajada de vento na lateral.

Missão de apoio. A Força Aérea Brasileira (FAB) efetuou, até ontem, 60 missões operacionais a partir do distrito de Itaipava, em Petrópolis, e conduziu em helicóptero mais de 27 toneladas de doações e 392 passageiros, incluindo 55 moradores que foram salvos de zonas de perigo, segundo a Aeronáutica.

Os médicos do Hospital de Campanha da Aeronáutica, estabelecido no Centro de Exposições do distrito, fizeram 508 atendimentos, parte em pontos isolados da Região Serrana. Ontem, a FAB colocou também três estações meteorológicas táticas em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A Operação Serrana envolve, de forma direta, mais de 200 militares da Força Aérea.

(Com Agência Estado)

Atualizado às 15h02