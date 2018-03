A aeronave decolou às 18h40 da Serra de Surucucu, no Amazonas, com destino a Boa Vista, em Roraima. Às 20h17, o piloto do helicóptero emitiu um sinal de emergência à Salvaero, quando estava a 140 quilômetros ao oeste de Boa Vista.

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), um avião e um helicóptero, realizam os trabalhos de busca, que começaram ainda na noite de ontem.