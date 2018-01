Helicóptero do Exército cai e deixa um morto no Amazonas

Um helicóptero Pantera pertencente ao 4.º Batalhão de Aviação do Exército, ligado ao Comando Militar da Amazônia (CMA), sediado em Manaus, caiu na tarde desta segunda-feira, 23, no lago de Tefé, a 516 quilômetros de Manaus. Na hora da queda, uma forte tempestade atingia a região. Dos cinco tripulantes que estavam no helicóptero morreu o capitão de artilharia Marco Aurélio da Silva Martins, de 31 anos. Os outros quatro tripulantes do helicóptero militar foram resgatados e socorridos no Hospital Regional de Tefé. Nenhum deles teve ferimentos graves. O helicóptero retornava de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde estava prestando auxílio à vacinação de índios, no Vale do Javari. Informações indicam que o helicóptero aterrissou na comunidade São Francisco, no município de Alvarães, para esperar por melhores condições de tempo. O helicóptero teria caído após tentar levantar vôo. Um dos moradores da comunidade ligou para uma rádio local em Tefé e provocou a ida de curiosos para o hospital. Segundo informou a assessoria de imprensa do CMA, o piloto é natural do Rio, mas seus pais, que já foram comunicados sobre o acidente, residem atualmente em Curitiba (PR). Eles aguardam a liberação do corpo para definir o local do enterro. (Colaborou Michelle Portela, especial para O Estado de S.Paulo) Ampliado às 20h20