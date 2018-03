Helicóptero dos Bombeiros cai e mata 3 em Brasília

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal caiu por volta das 14 horas desta quinta-feira, 9, em Ceilândia, matando três pessoas que estavam na aeronave - o piloto, major Luis Henrique Barbosa, o co-piloto, capitão José Frederico Magalhães, e o sargento Lélio Antonio da Rocha. Os corpos de todos eles foram carbonizados. A direção do Corpo de Bombeiros atribuiu o acidente ao vento, que desequilibrou o helicóptero no momento em que resgatado um corpo encontrado em um lixão. O cadáver não ficou bem fixado na maca. Acabou por escorregar e, com o vento, fazer com que a aeronave caísse e explodisse contra o solo. Matéria ampliada às 20h54