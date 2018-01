Helicóptero é arrastado por rajada de vento no Rio

RIO - Um helicóptero caiu no início da tarde desta quarta-feira, 8, na mata do Morro da Urca, no Rio. Havia cinco passageiros a bordo, mas ninguém ficou ferido com gravidade. De acordo com as primeiras informações, a aeronave estava no heliponto do Pão de Açúcar e foi arrastada para a mata por fortes rajadas de vento que arrastaram o helicóptero. Os passageiros deixaram a aeronave antes da chegada dos bombeiros. O piloto foi resgatado com ferimentos leves.

Na quinta-feira, 2, um helicóptero da Polícia Civil caiu na zona portuária do Rio, ferindo os cinco ocupantes – um com gravidade.