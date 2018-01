Helicóptero está desaparecido há dois dias no Maranhão

Um helicóptero modelo Robinson R-44, que decolou do Aeroporto Campo de Marte no último dia 20, com destino a Imperatriz (MA), está desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 23, com duas pessoas a bordo.

Por volta das 13h30 de quarta, o helicóptero parou para abastecer em Carolina, cidade localizada a 857 quilômetros de São Luís. Segundo o comando da Aeronáutica, no último contato que fez, o piloto informou que não seguiria o plano de voo aprovado, alterando o destino para a fazenda Eldorado, em Igarapé do Meio (MA).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dez militares do SALVAERO Amazônico e do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), localizados em Manaus (AM), estão coordenando a operação de busca da aeronave.

De acordo com o Comando da Aeronáutica, as buscas pelos helicóptero desaparecido foram encerradas na noite de hoje. O avião SC-95 Bandeirante recomeçará a operação de busca na manhã deste sábado a partir de Carolina (MA).

Texto atualizado às 23h58.