Helicóptero militar cai sem deixar feridos no Vale Um helicóptero modelo Pantera prefixo EB-2026, do 2º Batalhão de Aviação do Exército de Taubaté, no Vale do Paraíba, caiu na represa do Jaguari, em Jacareí, durante um treinamento. O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira. Oito militares estavam a bordo da aeronave que dava apoio ao adestramento da Brigada de Infantaria Pára-quedista. Todos os militares conseguiram se salvar, mas um deles, um dos pilotos, chegou a afundar junto com o helicóptero e foi resgatado pelos colegas. Houve um início de afogamento e ainda no local ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado. Rapidamente um outro helicóptero do Exército saiu de Taubaté e fez o resgate das vítimas. O tenente foi internado no Hospital Regional de Taubaté e vai ficar em observação por 48 horas. Segundo o departamento de comunicação do Comando de Aviação do Exército ele passa bem. Os nomes das vitimas não foram divulgados.