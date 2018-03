Helicóptero parte de Noronha para recolher mais corpos

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

Mais cedo, a primeira viagem para o traslado de 12 corpos durou quase duas horas. Em Noronha, eles passarão por um processo de pré-identificação. Finalizada essa fase, serão enviados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Recife.

Os primeiros 16 corpos de vítimas chegaram no início da noite de quarta-feira a Recife. O trabalho inicial de perícia feito em Fernando de Noronha demorou além do previsto, segundo o comando militar. Esperava-se uma média de duas horas para análise de cada corpo e estão sendo necessárias três horas.

O comando militar brasileiro estipulou pela primeira vez um prazo para as buscas das vítimas do voo 447 da Airbus. Caso se mantenham as correntes marítimas e condições atuais de busca, os trabalhos devem seguir até o dia 19. Mas os militares ressaltam que, a cada dia, fica mais difícil a localização de corpos: até agora, 41 foram resgatados e as condições climáticas ontem não favoreceram os trabalhos.