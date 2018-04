Helicóptero que caiu na Bahia é localizado pela Marinha

SÃO PAULO - A Marinha do Brasil confirmou, na noite de domingo, 19, ter encontrado os destroços do helicóptero que caiu em Trancoso, no sul da Bahia. Segundo comunicado, mergulhadores verificaram que "a aeronave encontra-se a 250 metros da costa e a cerca de 10 metros de profundidade".

A aeronave está bastante danificada, impossibilitando, em um primeiro momento, identificar se há vítimas em seu interior. A Marinha afirmou ainda que "o período noturno e a baixa visibilidade da água dificultam bastante a ação dos mergulhadores".

Navios permanecerão no local dos destroços durante a noite. Os mergulhadores retornarão as buscas no nascer do sol. Até o momento, dos sete ocupantes do helicóptero, quatro foram resgatados sem vida.