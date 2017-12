Helicóptero resgata dez pessoas de prédio que pegou fogo em Taubaté

SÃO PAULO - Dez pessoas tiveram de ser resgatadas pelo helicóptero da Polícia Militar de São Paulo em um incêndio que atingiu o prédio da loja de móveis Marabraz, em Taubaté (SP), município do Vale do Paraíba distante 130 quilômetros da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, o incêndio, que teve início às 12h30, foi controlado duas horas depois. Os bombeiros agora fazem o trabalho de rescaldo no prédio.

As chamas, que tiveram início no setor administrativo da loja, atingiram ao menos três dos oito andares do edifício. Dez pessoas presas nos dois últimos andares do edifício tiveram que subir ao terraço para serem resgatadas. Até o momento, não há informações sobre vítimas.