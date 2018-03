Heloísa agradece apoio e diz que não fará concessão a Garotinho A senadora Heloísa Helena, candidata a Presidência da República pelo PSOL, disse nesta sexta-feira, 28, ter tomado conhecimento pela imprensa da declaração de apoio à sua candidatura feita pelo ex-governador do Rio, Anthony Garotinho. A candidata disse agradecer "humildemente" a qualquer pessoa que lhe declare intenção de voto. Afirmou, porém, que o apoio do ex-governador não implica qualquer concessão no seu programa de governo. "Concessão zero", garantiu, durante visita à comunidade Ilha de Deus, uma das áreas mais pobres do Recife. Heloísa Helena disse ter visto Garotinho pessoalmente uma única vez, no saguão de espera de um debate com presidenciáveis na Confederação Nacional dos Prefeitos. "Nada de muita criatividade, especulação", pediu aos jornalistas. Para ela, Garotinho pode estar se identificando com o projeto econômico do PSOL, "construído também por dois economistas sérios do país", César Benjamin - seu companheiro de chapa - e Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES. Ambos ajudaram ao senador Pedro Simon e a Garotinho quando tentaram candidatura presidencial pelo PMDB.