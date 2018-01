Heloísa diz que, se eleita, não haverá invasão de terras A senadora Heloísa Helena, candidata do PSOL à Presidência da República, afirmou nesta terça-feira, 1, que "não vai ter invasão de terra" em seu eventual mandato. Ela fez críticas ao governo, a quem acusou de só agir quando há conflito no campo. "Não vai ter invasão porque eu vou fazer a reforma agrária", declarou, à entrada do plenário do Senado. "Só tem invasão quando tem governo incompetente, irresponsável , que trata o mapa da reforma conforme a violência no campo", disse Para Heloísa, "os critérios definidos pela legislação são exatos, objetivos, não cabe especulação ideológica ou programática". Ela garantiu que, se eleita, vai seguir o que mandam a lei e a Constituição. "Cumpre-se a lei, terra improdutiva é passível de reforma agrária. Vamos cumprir a Constituição."