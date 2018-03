Heloísa Helena critica inércia dos governos do PT e PSDB A candidata à Presidência da República, a senadora Heloísa Helena, se encontrou com a militância da coligação P-Sol, PCB e PSTU da região de Campinas, na tarde deste sábado, e criticou o que chama de "12 anos de inércia dos governos do PT e PSDB no Brasil". O encontro, no salão do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, reuniu cerca de 300 pessoas, a maioria composta de estudantes que puxavam palavra de ordem como "Unir a Esquerda Socialista" e "Frente à Anti-Política Imperialista". Candidatos à vaga na Câmara e Assembléia Legislativa, também receberam apoio da senadora para a eleição de outubro. O candidato ao governo de São Paulo pelo P-Sol, Plínio de Arruda Sampaio, chamou o atual governo de "incapaz de encontrar soluções imediatas frente à situação de violência na segurança pública do Estado paulista". Se for eleita, a senadora fará um sistema único de segurança pública, unindo as polícias Civil e Militar, um modelo mais eficaz contra a criminalidade, segundo sua opinião. A senadora defende, por exemplo, o sistema único de saúde, "o melhor modelo existente no planeta", fazendo a comparação com a unificação da segurança. "Porém, o SUS não funciona porque não há obediência às leis", criticou ela. Sobre o quadro econômico, a senadora Heloísa Helena disse que a alternativa seria alteração da política monetária com o não-pagamento da dívida externa. A reversão das privatizações seria implantada, após uma ampla auditoria. Outro ponto destacado pela senadora seria a redução, pela metade, dos juros que garantiria cerca de R$ 170 bilhões para dinamizar a economia local. Heloísa Helena chamou de "fraude política" a polarização da eleição, em São Paulo, com o PT e PSDB. "A luta é dura e difícil, mas sabemos do grande descontentamento da população. Por isso, estamos apostando nesta guerra."