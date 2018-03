Heloísa Helena participa de missa pela morte de Padre Cícero A senadora Heloísa Helena (PSOL) compareceu nesta quinta-feira, às 6 horas da manhã, na missa dos 72 anos da morte do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, região sul do Ceará. A cerimônia atraiu cerca de 30 mil romeiros de todo o Nordeste e a candidata à Presidência, que chegou com alguns minutos de atraso, ficou de pé na última fila do palanque das autoridades. O palanque contou com a presença do governador do Ceará, Lúcio Alcântara, e do prefeito Raimundo Macedo, ambos do PSDB. À tarde, o candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, também visita a cidade. "Um senhor em uma feira falou para mim que essa eleição tem o rei da abobrinha (Lula) e o chuchu (Alckmin). Agora vai ter a pimentinha", brincou a candidata com os jornalistas, ainda eufórica com o bom desempenho nas pesquisas. Na missa, que mesclava a liturgia católica com músicas regionais, a senadora chegou a chorar após rezar durante a música Chamarei Senhor, quando os romeiros sacodem lenços brancos e chapéus. Mesmo discreta durante a cerimônia, Heloísa causou furor ao descer do palanque. O assédio, principalmente das mulheres, era tanto que ela levou dez minutos para andar sete metros entre a multidão que formou ao seu redor, mesmo com a praça já esvaziada. O governador e o prefeito passaram despercebidos ao lado da pequena multidão. Em seguida a senadora passeou pela cidade, fazendo uma visita ao túmulo de Padre Murilo, de quem Heloísa disse ter sido "muito amiga". Campanha Nas entrevistas, voltou a defender a reestruturação do Bolsa Família e a redução das taxas de juros para 6,5%. "Isso garantiria R$ 161 bilhões por ano para investimentos públicos", disse, chamando os diretores do Branco Central, o presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de "moleques de recado do capital financeiro". "Os banqueiros fazem o que querem porque têm os homenzinhos acovardados de incapazes", cutucou. Uma eventual fuga de capitais decorrente da mudança da política fiscal e econômica seria argumento "de farsantes tecnicamente ou de gente completamente ignorante". A senadora afirmou também que é impossível haver fuga de capitais no seu governo. "Ninguém vai botar 180 bilhões de reais num iate e fugir. É o BC que define o percentual, ou o limite de troca de real por dólar e a remessa de dólar para o exterior", concluiu. Bush e Chávez Questionada se suas propostas políticas não eram semelhantes às de Hugo Chávez, bateu as mãos no peito e disse: "No governo de Heloísa Helena não manda nem Bush, nem Chávez. Manda Loló", mostrando que Loló era ela. A senadora segue no final da tarde para Fortaleza, onde participa de uma plenária e, à noite, vai a João Pessoa (PB).