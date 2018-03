Heloísa Helena quer que Lula participe de debates por respeito ao eleitor A candidata à Presidência da República pelo PSOL, Heloísa Helena, conclamou o presidente Lula a participar dos debates eleitorais que deverão ocorrer até o pleito de outubro próximo. A senadora defendeu que a presença de todos aqueles que disputam o cargo a esses eventos é uma demonstração de respeito ao eleitor. Ao participar do ato político de lançamento das campanhas dos candidatos por seu partido a deputado federal, Ivan Valente, a senador, Luiz Carlos Prates - o Mancha-, e a governador de São Paulo, Plínio Arruda; Heloísa afirmou ainda que é nos debates que os candidatos devem discutir suas idéias e não por meio da "imprensa, emissários e meninos de recados". A senadora também voltou a frisar que é fundamental ouvir, mais uma vez, os empresários ligados ao esquema sanguessuga para que fique claro ao povo brasileiro como o esquema operava no governo passado e no atual. "Precisamos saber como o esquema funcionava de maneira global para minimizar o risco de voltar a acontecer", afirmou, acrescentando que é necessário nomear ministros, empresários, prefeitos, senadores e deputados.