Heloísa Helena sobe 4 pontos; vitória de Lula no 1º turno é incerta A candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena, subiu quatro pontos na nova pesquisa DataFolha divulgada na noite desta terça-feira pelo Jornal Nacional, da Rede Globo e agora tem 10% das intenções de voto. Pelo novo levantamento não é possível afirmar que o presidente Lula venceria a eleição no primeiro turno Lula tem 52% dos votos válidos e a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Para um candidato se eleito em primeiro turno é preciso que ele tenha 50% mais um dos votos.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou de 46% para 44% e seu principal adversário, o tucano Geraldo Alckmin foi de 29% para 28%. Na última pesquisa a diferença entre os dois candidatos havia diminuído de 23 para 17 pontos porcentuais, mas agora se manteve estável. Na pesquisa de junho, Lula ainda venceria as eleições no primeiro turno. Os candidatos Cristovam Buarque (PDT), José Maria Eymael (PSDC) e Luciano Bivar mantiveram 1% das intenções de voto. Na última pesquisa a diferença entre os dois candidatos havia diminuído de 23 para 17 pontos porcentuais, mas agora se manteve estável. Na pesquisa de junho, Lula ainda venceria as eleições no primeiro turno. Na simulação de um segundo turno Lula teria 50% e Alckmin 40%. No levantamento anterior o presidente estava com 51% e o tucano com os mesmos 40%. O DataFolha ouviu 6.264 eleitores de 272 municípios entre ontem e hoje. O DataFolha também ouviu os eleitores sobre a avaliação do governo Lula. Em maio, 39% consideravam o governo petista ótimo e bom e agora oscilou para 38%. Dos que consideravam regular subiu três pontos e agora são 40%. A avaliação de ruim e péssimo oscilou de 22%, em maio, para 21%.