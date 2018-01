Heloísa Helena vai abrir a campanha eleitoral gratuita A candidata do PSOL à Presidência da República, Heloisa Helena, vai abrir a propaganda eleitoral gratuita que começa a ser veiculada no próximo dia 15. Nesta terça-feira, 01, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez o sorteio da ordem de transmissão dos programas dos candidatos a presidente. Heloisa Helena será a primeira a apresentar a propaganda eleitoral. Em seguida, serão veiculados os programas de José Maria Eymael (PSDC), Geraldo Alckmin (PSDB), Rui Pimenta (PCO), Cristovam Buarque (PDT), Luciano Bivar (PSL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ana Maria Rangel (PRP). O sorteio feito pelo TSE vale para a ordem de veiculação do primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita. O programa transmitido por último no primeiro dia será o primeiro do dia seguinte e assim sucessivamente. A propaganda eleitoral gratuita será veiculada até 28 de setembro. Ela será transmitida na televisão e no rádio às terças, quintas e sábados. Os candidatos a presidente terão ainda direito a seis minutos diários para divulgação de inserções.