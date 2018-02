Hemocentros de SP podem ficar sem sangue no Carnaval Durante o Carnaval, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, pode faltar sangue nos estoques dos hemocentros do estado. A previsão é da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Tradicionalmente, há redução de 30% no estoque dos bancos de sangue em feriados. Mas, no Carnaval, período em que geralmente há necessidade de estoque maior de sangue para atendimentos de urgência, como vítimas de acidentes de trânsito, a diminuição nas doações pode ultrapassar os 40%. O receio do governo é que os estoques cheguem a zero, impossibilitando até mesmo a realização de cirurgias. Segundo o secretário Luiz Roberto Barradas Barata, há cerca de 20 dias a Secretaria vem incentivando as doações de sangue por todo o Estado. "É de extrema importância que as pessoas compareçam aos bancos. Um gesto simples que pode salvar vidas.", afirmou Barradas. Interior Ainda segundo a Secretaria, na maioria dos bancos de sangue paulistas há menos bolsas do que o ideal. Na cidade de São Paulo, unidades como o Hospital do Servidor Público Estadual e o Hospital Ipiranga estão com seus estoques reduzidos. Em Sorocaba os estoques estão bem abaixo do necessário. Diariamente, em média, 50 pessoas comparecem ao banco de sangue, mas a necessidade é de 80 doações. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto também registrou queda. O número de doadores diários despencou de 150 para 50. O ideal para que a média se mantenha boa é de 80 a 100 doadores por dia. Em Campinas ainda não há estoque baixo, mas nos últimos cinco anos a queda durante o Carnaval foi de 62%, em média. Em Marília estão sendo enviadas cartas aos doadores tradicionais, para que compareçam aos bancos de sangue. Requisitos Qualquer pessoa saudável, com idade entre 18 e 65 anos, e peso acima de 50 quilos, pode doar sangue. O candidato deve estar bem alimentado e munido de documento original de identidade. Não pode doar sangue quem teve hepatite após os 10 anos de idade, seja portador de hepatite B, hepatite C, aids e usuários de drogas injetáveis.