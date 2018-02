Henry Sobel continua internado no Hospital Albert Einstein O rabino Henry Isaac Sobel continua internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo. De acordo com o médico que cuida do rabino, Flávio Huck, como não houve alteração do quadro de saúde, nenhum boletim médico deverá ser divulgado nesta segunda-feira, 2, a menos que haja alguma modificação no atual quadro. Sobel está internado desde a última sexta-feira, 30, quando apresentou ?transtorno de humor, representado por descontrole emocional e alterações de comportamento?, de acordo com o boletim médico. Na tarde de domingo, 1º, a calígrafa Amanda Sobel, mulher do rabino, afirmou que ele estava ?bem?. Ela não quis entrar em detalhes sobre o tratamento do marido. No domingo, o hospital não divulgou novo boletim sobre a situação de saúde do rabino. Sobel foi preso há uma semana na Flórida, após confessar que furtou de lojas da região cinco gravatas das marcas Louis Vuitton, Giorgio Armani, Giorgio?s e Gucci. Ficou cerca de 21 horas na cela que abriga até 64 detentos e pagou fiança de US$ 3 mil para ser liberado, quando retornou ao Brasil. Na quinta-feira, o episódio veio a público. A pena máxima prevista é de 5 anos. Sobel terá de se apresentar ao juiz de Palm Beach para audiência no dia 23 de abril. Em pronunciamento feito no sábado à tarde no hospital, o mais conhecido representante da comunidade judaica no Brasil declarou que era ?difícil explicar o inexplicável? e atribuiu o episódio ao uso de medicamentos sem orientação médica.