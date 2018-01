Henry Sobel vai a desfile de Kulig Depois de passar um tempo afastado do circuito social, o rabino Henry Sobel apareceu ontem na SPFW para assistir ao desfile de Jefferson Kulig com a filha Alisha Sobel, de 25 anos, consultora de varejo do Grupo Jereissati, um dos patrocinadores do evento. "Sempre tive curiosidade de ver como é um desfile. Gosto de gente bem vestida", disse. "Estou bem de saúde. E quero avisar a todos que não vou largar o rabinato."