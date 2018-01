Hillary Clinton comemora entrega do menino Sean a seu pai

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, comemorou nesta quinta, 24, o fato de o menino Sean Goldman, de 9 anos, ter sido entregue a seu pai no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

"Estou encantada que o menino de 9 anos Sean Goldman tenha se reunido hoje com seu pai David Goldman no Rio de Janeiro e que estejam voando para Nova Jersey", afirmou Hillary, em comunicado.

"Quero agradecer a todo o mundo que ajudou para que este longo processo chegasse a uma conclusão bem-sucedida, incluindo vários membros do Congresso e muitas pessoas preocupadas aqui e no Brasil", disse a chefe da diplomacia americana.

A secretária de Estado agradeceu também "a assistência e cooperação" do Governo do Brasil para cumprir com as obrigações estipuladas pela Convenção Internacional sobre o Sequestro de Crianças.

Hillary transmitiu ainda "seus melhores desejos para o pai e para o filho em um momento em que terão suas primeiras férias juntos em cinco anos".