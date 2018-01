Hoje Leandro de Itaquera Início do desfile: 22h30 Enredo: Leandro de Itaquera faz a festa das periferias do Brasil para o mundo...Salve, salve nossa estrela Regina Casé Intérpretes: Beto Muniz e Juninho Branco Componentes: 3,6 mil Pérola Negra Início do desfile: entre 23h25 e 23h35 Enredo: Guiado por Surya, pelos caminhos da Índia, em busca da pérola sagrada Intérprete: Douglinhas Componentes: 3,2 mil Mocidade Alegre Início do desfile: entre 0h20 e 0h40 Enredo: Da chama da razão ao palco das emoções...Sou a máquina, sou vida...Sou coração pulsando forte na avenida Intérprete: Clóvis Pé Componentes: 3,4 mil Acadêmicos do Tucuruvi Início: entre 1h15 e 1h45 Enredo: Ouro Preto - O esplendor de uma Vila Rica, relicário da Pátria, patrimônio da humanidade Intérprete: Fred Vianna Componentes: 2,8 mil Gaviões da Fiel Início do desfile: entre 2h10 e 2h50 Enredo: O sonho comanda a vida, quando o homem sonha o mundo avança. A fantástica velocidade da roda para a evolução humana. É pura adrenalina Intérprete: Ernesto Teixeira Componentes: 4 mil Vai-Vai Início do desfile: entre 3h05 e 3h55 Enredo: Mens sana et corpore sano. O milênio da superação Intérprete: Carlos Jr. Componentes: 4 mil Império de Casa Verde Início: entre 4h10 e 5h Enredo: É festa, é feriado, é celebração. O tigre comemora na avenida e exalta seu pavilhão. São 15 anos de paixão! Intérprete: Raphael do Império Componentes: 3 ,5 mil