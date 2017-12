Hoje é dia da Parada do Orgulho Gay em SP Os organizadores da 7ª Parada do Orgulho Gay querem reunir mais de 800 mil pessoas neste domingo em frente ao Masp, na Avenida Paulista. O evento começa às 14h, com a saída de 21 trios elétricos em direção à Praça da República, região central da capital paulista. O tema do desfile é "Construindo Políticas Homossexuais", e tem como símbolo o rosto de um ser humano em construção. O coordenador administrativo da Associação da Parada Gay de São Paulo, Reinaldo Damião, diz que o tema e o símbolo do desfile são um protesto pela falta de políticas específicas para defender a cidadania dos homossexuais. "Há políticas para todos os integrantes da sociedade: negros, mulheres, crianças... Só os homossexuais ainda não têm uma". A primeira parada ocorreu em 1997, com 2 mil pessoas. A prefeita Marta Suplicy (PT) já confirmou sua presença. No percurso, haverá postos de arrecadação de alimentos para o Fome Zero nas estações de metrô Brigadeiro, Masp e Consolação, no Cemitério da Consolação, no 7º Batalhão de Bombeiros e na Praça da República.