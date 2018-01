Hoje tem mais vacinação contra a raiva em SP Começou anteontem a campanha de vacinação anti-rábica para cães e gatos na cidade de São Paulo. O objetivo da vacinação, que vai até o dia 17 deste mês, é evitar que os bichos venham a contrair a raiva, doença que pode levar à morte. A vacina é gratuita. Quando foi criado o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em 1973, a campanha logo foi instituída no mês de agosto - conhecido como o mês do cachorro louco. Isso porque nessa época são comuns as brigas entre machos da mesma espécies à procura da fêmea que está no período fértil para o acasalamento. Por causa de contato físico (na maioria entre os chamados cães ou gatos comunitários ou que vivem nas ruas) é grande a possibilidade pegarem a doença. A intenção da campanha deste ano é aumentar o número de donos de gatos na vacinação. "Isso acontece porque algumas pessoas acreditam que as chances de cães contraírem a doença são maiores do que em gatos. Mas na verdade é igual para os dois animais", explicou a médica veterinária do CCZ, Luciana Hardt Gomes. Luciana explica também quais são os requisitos para os animais receberem a vacina: "Bichos a partir de 3 meses de idade, sem exceção, inclusive cadelas no seu ciclo menstrual". A campanha deste ano ocorrerá no período de 4 a 17 (exceto dia 10, Dia dos Pais), das 9 às 17h, e contará com cerca de 90 postos volantes, por dia, totalizando, ao final da campanha, 1.214 postos. Além dos postos de vacinação volantes, a Secretaria da Saúde contará com dois pontos fixos e um que funcionará durante todo o mês de agosto. O da esquina das Ruas Gregório Ramalho com Tomaso Ferrara (antiga estação da CPTM/Itaquera) funcionará no mês de agosto. Na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, Zona Norte (CCZ) e na Rua Padre José de Anchieta, 646, Santo Amaro, Zona Sul, funcionam o ano todo, inclusive durante a campanha. Veja em que posto vacinar o seu cachorro Artur Alvim - Rua da Padroeira/Rua Crato Burgo Paulista - Rua Hermenegildo Góes Parente Cangaíba - Rua Gentil Braga/Rua Maria Angélica; Rua Suzana Brocart/Rua Careiro; Avenida Cangaíba/Praça Barão de Piratininga Chácara Cruz do Sul - Praça Erva de Passarinho Chácara Santo Antônio - Avenida buenos aires/Rua Entre Rios Conjunto Residencial Jardim Gonzaga - Rua do Beca/Rua Pacuja Engenheiro Goulart - Rua Artifices/Rua Horticultores; Avenida Rubens F. de Toledo Arruda/ Rua Doutor Alfredo Francez Itaberaba - Rua Parapuá/Avenida Itaberaba (Paróquia Santa Cruz) Jaguaré - Rua General MacArthur/Rua Cangati; Rua José de Souza Noschese/Rua Elias Francisco Miguel; Rua Doutro Francisco de Paula Vicente Azevedo/Rua Agostinho Costa Jardim Alto Pedroso - Rua Tiago Ferreira/Rua Silvio Cervelini (Praça Venâncio Ramos) Jardim Coimbra - Avenida Frederick Hoffmann/Rua Sino Vitoria Jardim Danfer - Rua Agudos do Sul/ Rua São José do Campestre Jardim Janiópolis - Avenida Doutro Salomão Vasconcelos/Rua Rocha Fraga; Avenida Cangaíba/Rua Raimundo Matiuzzo Jardim Lisboa - Rua Doutor José do Amaral, 20 Jardim Nair - Rua Luís do Couto/ Rua Pascoal Zimbardi Jardim Nordeste - Rua dos Continentes (Praça Arama) Jardim Norma - Rua Virgínia de Miranda/Rua São João do Cairiri Jardim Olímpia - Rua Piraquara (Praça Santa Quitéria) Jardim Paulistania - Rua Miguel Garcia/Rua João Agostinho (Praça Santa Mariana Virgem); Avenida Cangaíba/Rua Maestro Vasconcelos Chaves Jardim Penha - Praça Jacques Blondel Jardim Popular - Rua André Natale/Avenida Jaime Torres Jardim Ruth - Estrada do Imperador/Rua Planta da Sorte Jardim São Carlos - Avenida Amaro Coutinho//Rua Ponte Rasa Jardim São Francisco - Rua Guira Acangarata/Rua Maracana Guacu Jardim São Nicolau - Rua Sonho Gaúcho/Rua Morro de Santa Tereza Jardim São Sebastião - Avenida Monsenhor Agnelo/Rua Cecília Iter Jardim Soraia - Rua Felisberto do Rego/Rua Ponte Rasa Jardim Três Marias - Rua Pacheco Jordão/Rua Fernandes Braga (Praça Tereza de Oliveira) Jardim Anhangüera - Estrada Coronel José Gladiador Jardim Belém - Rua Dona Maria Jovita da Conceição/Rua Gambarra Jardim Maracanã - Avenida Itaberaba/Rua Catolândia Jardim São Carlos - Avenida Imperador/Rua Graviola Ponte Rasa - Rua São Celso/Avenida Amador Bueno da Veiga Parque Boturussu - Rua Boturussu/Avenida São Miguel; Rua Professor Antônio de Castro Lopes/Praça Raul Pedrosa Parque Guarani - Avenida Trevo de Santa Maria/Rua Flor da Esperanca; Avenida Trevo de Santa Maria/Rua Rodolfo Barbosa de Castro; Avenida Augusto Antunes (Praça Trevo da União) União Vila Nova - Rua Caio de Almeida Prado, 19