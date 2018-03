Homem acha e devolve R$ 2 mil no STF Um assistente de eletricista achou e devolveu R$ 2 mil no Supremo Tribunal Federal. "Deus me tocou para devolver. O dinheiro não era meu, então ele me faria mal", afirmou Silvestre dos Santos. O dinheiro era de Francisco Medeiros, diretor de uma instituição que abriga dependentes químicos. Dele, Santos recebeu R$ 100 e uma camiseta - ele vai usar o dinheiro para dar um lanche para colegas de trabalho e pagar o dízimo da igreja que freqüenta.