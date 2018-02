Homem admite ter matado familiares a pauladas na Bahia A polícia baiana descobriu na quinta-feira, 23, um crime brutal ocorrido há um mês em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O operário Pedro Augusto de Souza Bastos, de 46 anos, confessou ter matado a pauladas a mulher, a sogra, a avó da mulher e a filha, de 11 meses, e ter tentado assassinar uma sobrinha de 4 anos. Os corpos da sogra e da mãe dela foram encontrados em um lixão na cidade. Os da mulher e da filha ainda não foram localizados. As buscas continuam. Bastos está preso na sede da Polícia Interestadual (Polinter), no bairro da Piedade, em Salvador, onde disse que os crimes foram cometidos após uma discussão com a sogra.