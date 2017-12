'Homem-Aranha mirim' salva bebê de incêndio em SC

Riquelme Wesley dos Santos, de 5 anos, é fã do Homem-Aranha. Vestido com a roupa do ídolo, ele entrou numa casa em chamas e salvou um bebê na quinta-feira, 8, em Palmeira, Santa Catarina. De acordo com reportagem da RBS TV, a moradora do local atingido pelo fogo ficou desesperada ao ver o fogo em sua casa, pois seu filho, um bebê de 1 ano e 10 meses, dormia num dos quartos. Riquelme, então, acalmou a mulher e entrou na casa. Instantes depois, saiu com a criança nos braços. O fogo destruiu 80% da casa. Apesar da beleza do ato, os bombeiros pedem para que as pessoas não entrem em incêndios.