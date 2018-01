Homem armado mata três pessoas em bar Três pessoas foram mortas ontem à noite em um bar no Jardim Padroeira, em Osasco, na Grande São Paulo. A chacina ocorreu por volta das 20 horas, quando um homem entrou armado no bar e atirou contra as pessoas que estavam no local. A polícia ainda não tinha pistas do atirador. O caso foi registrado no 1º DP.