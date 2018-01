Homem assalta posto de gasolina em frente a uma delegacia de Maceió

MACEIÓ - Um homem até o momento não identificado assaltou, nesta manhã, um posto de combustíveis localizado em frente a uma delegacia de polícia de Maceió. Depois de chegar ao estabelecimento a pé e segurando uma pasta executiva, o homem rendeu o auxiliar administrativo Jeferson Simas e levou cerca de R$ 8 mil em dinheiro, segundo cálculos da própria vítima. Depois, saiu também a pé, sem provocar suspeitas nos frentistas que trabalhavam normalmente no estabelecimento. Toda a ação não durou mais que dois minutos, segundo Simas.

Depois do assalto, ele foi até a Central de Polícia para prestar queixa. Levou mais tempo na fila de espera de atendimento do que os 20 segundos gastos entre o posto de combustíveis e a delegacia, um edifício de dois andares localizado na Avenida Assis Chateaubriand dotado, segundo o próprio governo, de "modernos equipamentos".

No local - que abriga uma central de flagrantes onde são feitos TCOs (Termos Circunstanciados de Ocorrência) e uma sala reservada à Polícia Militar e à Corregedoria de Polícia - trabalham dois delegados, mas nenhum deles quis falar com a reportagem. A ação do assaltante passou despercebida até por uma das 88 câmeras de videomonitoramento instaladas em diversos locais de Maceió - entre eles a orla marítima, onde estão localizados a Central de Polícia e o posto de combustível assaltado.