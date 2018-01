Homem atira em guardas-civis em São Paulo As guardas-civis Maria de Fátima Santos, de 28 anos, e Tânia Cristina da Silva Gregória, de 23, que trabalhavam na ronda escolar, foram baleadas na tarde desta quinta-feira em um ponto de ônibus na Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, por um rapaz que estava em uma bicicleta e fugiu. A suspeita da polícia é que as duas possam ter sido vítimas de traficantes que rondam as escolas municipais Madre Maria Imilda e General Newton Reis. Uma bala acertou a cabeça de Maria de Fátima, que morreu ao ser socorrida. Tânia Cristina, atingida na barriga, está internada no Hospital Santa Marcelina. Policiais militares prenderam dez suspeitos, que foram levados para o 50º Distrito Policial e liberados algumas horas depois.