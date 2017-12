Homem baleado em assalto a banco em São Paulo deixa UTI Baleado no assalto a uma agência bancária em Moema, na semana passada, Raimundo José Jesus dos Santos, 39 anos, deixou na manhã desta segunda-feira, 2, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Iguatemi, no Butantã, zona sul de São Paulo. Ele foi transferido para a Unidade de Internação. De acordo com o boletim médico divulgado nesta tarde, Santos está "em bom estado geral, consciente e contactuando, se alimentando bem, e iniciando movimentação fora do leito". O paciente pode receber alta hospitalar ainda nesta semana. Santos foi uma das seis pessoas feridas na última quarta-feira, 28, no tiroteio iniciado após um assalto a uma agência bancária do Itaú, na Avenida Ibirapuera, Moema. Dois dias depois do crime, a perna esquerda dele foi amputada abaixo do joelho em decorrência dos ferimentos. Outra vítima do crime é a estudante Priscila Aprígio, de 13 anos, que, por causa dos ferimentos, está paraplégica. Os médicos que cuidam da garota, Guilherme Monteiro e Ricardo Tcholakian, disseram que é preciso esperar até dois anos por uma reversão do atual estado de Priscila.