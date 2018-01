Homem baleado na Rua Itapeva

Edson Roberto Cesário do Valle, de 34 anos, levou um tiro nas costas ontem à tarde durante uma tentativa de assalto na Rua Itapeva, próximo da Avenida Paulista, na Bela Vista, zona sul. Ele havia acabado de sacar R$ 1,6 mil em uma agência bancária quando foi surpreendido por um adolescente de 17 anos, armado com um revólver. A polícia foi avisada e o rapaz, detido. A vítima foi levada para o Hospital das Clínicas, onde continua internada. A polícia não acredita que o adolescente tenha agido sozinho. Mas ele não mencionou a participação de comparsas no crime em seu depoimento aos policiais do 5º Distrito Policial, na Aclimação, zona sul. Às 13 horas, um motoboy avisou policiais militares, que faziam patrulhamento, que um homem havia sido baleado durante um assalto. Ele também deu a descrição física e das roupas usadas pelo suspeito. PMs organizaram o cerco e o criminoso foi visto ainda na Rua Itapeva. Ao perceber que seria detido, o adolescente sacou o revólver calibre 38 e apontou para os policiais, que se protegeram. Ele, por sua vez, procurou esconder-se atrás de um táxi. O cerco foi intensificado e o assaltante se entregou. No tambor da arma havia três munições, uma delas deflagrada. Enquanto isso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestava os primeiros socorros à vítima, Cesário do Valle. Segundo a polícia, o dinheiro não foi roubado. O envelope ainda estava com a vítima. O adolescente foi encaminhado à delegacia e contou aos policiais que viu a vítima sair do banco. Depois, aproximou-se de Cesário do Valle pelas costas, sacou a arma e anunciou o assalto. O assaltante também contou que comprou a arma na região central, mas não revelou o vendedor nem o valor.